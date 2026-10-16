Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:

“Teşekkürler Gianmarco Pozzecco

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımımızda başantrenörlük görevini üstlenen Gianmarco Pozzecco ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Gianmarco Pozzecco’ya görev süresi boyunca gösterdiği özveri ve kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz.

Her şey için teşekkürler, Gianmarco!”