Galatasaray Kulübünün seçimli olağan genel kurulu Galatasaray Lisesi'nde yapıldı. Mevcut başkan Dursun Özbek'in tek aday olarak girdiği seçimde 2 bin 79 üye oy kullandı. Oy sayma işleminin tamamlanmasıyla birlikte Dursun Özbek'in, yeniden başkanlığı tescillendi.
YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Özbek'in divan kuruluna sunduğu yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu asıl ve yedek üye listeleri şöyle:
Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu.
Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül.
Denetim asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu.
Denetim yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun.
Sicil asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan.
Sicil yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer.
Disiplin asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk.
Disiplin yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın.