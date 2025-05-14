Lisede futbol, basketbol ve tenis oynayarak başladığı spor macerasında uzun boyu nedeniyle 1990'da UCLA basketbol takımına davet edildi. Altyapıda futbola forvet olarak başlasa da daha sonra yine boyu nedeniyle kalede tercih edildi... Üniversite takımında kalesinde devleşince gözüne Premier Lig'e dikti, ancak İngiliz takımlarıyla çok kez görüşse de çalışma izni alamadığı için farkı bir karar verdi: Galatasaray'a transfer oldu... Böylece Süper Lig'in ilk ABD vatandaşı futbolcusu unvanını da aldı...

İlk resmi maçlarına Sarı-Kırmızılı formayla başlayan Brad Friedel'ın kariyeri sonralarda yükselişe geçse de sık sık dalgalanma yaşadı. Cim-Bom'dan sonra Columbus Crew; Liverpool, Blackburn Rovers, Aston Villa, Tottenham gibi takımlarda da oynayan Friedel, 2011'de batırdığı futbol akademisiyle de gündeme geldi.

10 MİLYON DOLARLIK GİRİŞİMİ 4 YILDA BATTI

2007 yılında İngiltere'de Blackburn Rovers forması giyen Friedel, yaklaşık 10 milyon dolarlık bir maliyetle 12 yaş ve üzeri gençlere tam burslu koçluk hizmeti sağlayan bir futbol akademisi kurdu. 2008 yılındaki mali krizden sonra kurumsal sponsorluk elde etmekte ve sürdürmekte çektiği zorluklar nedeniyle akademiyi 2011 yılında kapatmak zorunda kaldı. Friedel, o yılın Ocak ayında akademinden kaynaklanan borçlar nedeniyle Birleşik Krallık'ta iflas koruması başvurusunda bulundu.

YOLUN SONU BEŞİKTAŞ OLDU

Friedel'ın Galatasaray'da başlayıp Premier Lig'de birçok ödüle sahip olduğu ve tüm servetini akademi uğruna kaybettiği kariyeri, şimdilik Beşiktaş'ta noktalandı. 1971 doğumlu futbol adamı, Beşiktaş'ta Hasan Arat döneminde danışmanlığa getirilse de işler hiç de istendiği gibi gitmedi. Oyuncu alış-satışlarında İngiliz ve ABD ekipleriyle iletişim kurarak Beşiktaş'ın elini güçlendirmesi beklenen Friedel, bu görevi beklendiği gibi yerine getiremeyince Siyah-Beyazlılar ile olan sözleşmesi de son buldu... Yaklaşık 13 yıl önce tüm servetini kurduğu akademide eriten Friedel, son olarak Beşiktaş'ta danışmanlık görevi yaptı...