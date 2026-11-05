Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov, gösterdiği performansla dünya devlerinin radarına girdi. Bu ilginin ardından sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti.

Sözleşmesinde yaklaşık 50 milyon sterlinlik serbest kalma maddesi bulunan Batrakov için devre arasında bir ayrılık beklenmiyor.

Sarı-kırmızılı yönetim ise oyuncunun maaşında iyileştirmeye giderek yeni bir sözleşme imzalamayı ve serbest kalma maddesini tamamen kaldırmayı hedefliyor. Bu sezon ilk 11'de başladığı 9 maçta 5 gol ve 3 asist üreten Batrakov, 10 numara pozisyonunun yanı sıra kanatlarda da görev yapabiliyor.

DÜNYA DEVLERİ SIRAYA GİRDİ

TEAMtalk’un haberine göre; Manchester United, Arsenal ve Chelsea scoutları, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Stuttgart’ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden izledi.

Mücadelede 2 gol atarak galibiyeti getiren 21 yaşındaki Rus orta saha oyuncusu, gözlemcilerden tam not aldı.

Yaz transfer döneminde Lokomotiv Moskova'dan transfer edilen genç yıldıza olan ilgi sadece bu üç kulüple sınırlı değil. Manchester City, Liverpool, Tottenham, Bayern Münih, RB Leipzig ve Paris Saint-Germain de Batrakov'un durumunu yakından takip ediyor.