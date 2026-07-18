Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray beklenmeyen bir krizle karşı karşıya kaldı.. Daha önce 3.5 milyon eurodan 1+1 senelik anlaşma noktasında prensip anlaşmasına varılan 32 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusunun geleceği merak ediliyor.

İMZA PARASI İSTEDİ

Okan Buruk’un ‘birkaç gün içinde imza atmasını bekliyoruz’ dediği yıldız oyuncu imza parası da isteyince kriz çıktı. Galatasaray ekstra imza parasını vermeye yanaşmadı. Sarı-kırmızılılarda, beklenmedik bu durum karşısında Icardi’den sonra Lemina ile de yolların ayrılması fikri ağırlık kazandı. Okan Buruk’un takımda kalmasını istediği tecrübeli futbolcu ile geri adım atmaması durumunda görüşmeler duracak.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Okan Buruk, Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçının ardından Lemina'nın durumunun netleşmediğini ve görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Galatasaray’ın bu gelişme karşısında orta sahaya alternatif isimler için çalışma başlattığı da öğrenildi.