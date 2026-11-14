G.Saray’da ocak mesaisi ayrılık dosyalarıyla başlayacak. Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Lesley Ugochukwu, El Chadaille Bitshiabu ve Kaan Ayhan bu sezon ne ağları sarstı ne de gol pası verdi. Yıllık ücret tablosunun başında 9 milyon Euro garanti ve 3 milyon Euro sadakat primiyle Sane var. İlkay 4.5, Ugochukwu 2 milyon 650 bin, Bitshiabu 2 milyon Euro kazanıyor. Kaan’ın yıllık kazancı yaklaşık 1.8 milyon Euro.

LEROY SANE’YE ABD GÖRÜNDÜ

Kiralama faturasında Leipzig’e (Bitshiabu) 2 milyon Euro, Burnley’ye (Ugochukwu) 3 milyon sterlin yazıldı. Yönetim bu iki isimle devre arasında vedalaşmayı planlıyor. Diğer üçü için uygun teklif gelirse ayrılığa kolaylık sağlanacak. Yedek kalmaktan rahatsız olduğu belirtilen Sane’nin temsilci şirketinin avukatlarının Stuttgart karşılaşması öncesinde İstanbul’da görüşmeler yaptığı öne sürüldü. MLS’ten ilgi gören Alman yıldız, bir kulüpten mevcut kazancına yakın öneri alırsa ayrılığa sıcak bakabilir.