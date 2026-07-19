Ahmed Kutucu, kiralık olarak Çaykur Rizespor'a transfer oldu. 26 yaşındaki futbolcunun maaşını Rizespor üstlendi. Anlaşmada satın alma opsiyonu olmadı. Galatasaray'da geride kalan sezonda 18 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

“Çaykur Rizespor’umuz, Galatasaray ve Ahmed Kutucu ile anlaşarak sezon sonuna kadar takımımızda oynaması için geçici sözleşme imzalanmıştır.

Başkanımız Ali Zeki Saruhan’ın katıldığı imza töreninde Galatasaray’dan kiralık olarak transfer edilen 2000 doğumlu hücum oyuncusu Ahmed Kutucu kendini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz geçtiğimiz sezon Galatasaray’da 18 resmi maça çıkmıştı.

Ahmed Kutucu’ya “Hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz.”