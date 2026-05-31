Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken gidecek isimleri de belirlemeye başladı. Sözleşmesi 30 Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan ve Fatih Karagümrük ile anlaşan kaleci Batuhan Şen'in ardından sarı kırmızılılarda bir ayrılık daha yaşandığı öne sürüldü.

Galatasaray ile önümüzdeki ay sözleşmesi bitecek olan Gökdeniz Gürpüz de takıma veda etti. Sabah’ın haberine göre 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun daha çok forma şansı bulacağı bir kulübe transfer olmak istediği öğrenildi.

KUTLAMALARA KATILMAMIŞTI

Genç oyuncu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına da katılmamış ve sarı kırmızılı taraftarlar tarafından eleştiri almıştı. 2023 yılında Borussia Dortmund altyapısından transfer edilen Gökdeniz, 3 yıllık süreçte sarı kırmızılıların A takımında sadece 7 maçta forma giyebildi.