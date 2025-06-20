Leroy Sane transferi için hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray eski yıldızı Sacha Boey için Bayern Münih'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, Boey için karar verilmesini beklerken Alman devinden yeni bir hamle geldi.
TEKNİK HEYET İSTİYOR
Kicker'ın haberine göre Bayern Münih yetkilileri bu yaz hala gelir elde etmenin yollarını arıyor. Kingsley Coman, Joao Palhinha ve Min-Jae Kim'nin yanı sıra Bryan Zaragoza'nın yakın zamanda kulüpten ayrılması bekleniyor. Coman takımda kalmak isterken talibi bulunan Sacha Boey'da ise durum değişti.
Haberin detaylarında, teknik ekibin sağ bek Sacha Boey'in kalması gerektiğine karar verdiği ifade edildi. 2024'ün başında Galatasaray'dan transfer olan 24 yaşındaki Fransız, 2028 yazına kadar Münih kulübüne bağlı kalacak. Galatasaray'a kapıları kapatan Bayern Münih, sarı-kırmızılı ekibi farklı alternatiflere yönelmek zorunda bırakacak.