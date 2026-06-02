Süper Lig'de üst üste 4'üncü şampiyonluğunu elde eden ve 5'incisine de ulaşarak rekor hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-Kırmızılılarda gelecek oyuncular için detaylı araştırmalar sürerken takımdan ayrılacak futbolcular da netlik kazanmaya başladı.

Fanatik'in haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni 10+4 yabancı kuralı nedeniyle kadroda değişiklik yapması planlanan Galatasaray'da iki futbolcunun ismi belirlendi.

YABANCI KURALI İKİ YILDIZI YEDİ

Sözleşmesi sona erecek olan Mario Lemina ile normalde 1+1 yıllık sözleşme planlanırken, yeni yabancı kuralının ardından Sarı-Kırmızılıların tecrübeli futbolcuyu gözden çıkardığı iddia edildi.

Takımdan ayrılması beklenen diğer yabancı ismin ise Mauro Icardi olduğu belirtildi. Arjantinli yıldıza son teklifini sunan Galatasaray'ın, sunduğu şartlar kabul edilmemesi halinde yeni teklif yapmayarak tecrübeli futbolcunun ayrılığına izin vereceği belirtildi.

VEDA GİBİ PAYLAŞIM

Sarı-Kırmızılılar ile pazarlık masasına oturması beklenen Lemina'nın kısa süre önce yaptığı paylaşım ise "veda" söylentilerini alevlendirdi. Gabonlu yıldız, uçak fotoğrafı paylaşayarak Türk bayrağı emojisiyle birlikte "Hoşçakal" ifadesini kullandı.