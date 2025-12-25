Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da takıma veda edecek isimler netleşiyor. Sarı kırmızılılar devre arasında 2 futbolcusuyla kesin olarak yolları ayıracak. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Yusuf Demir ve Berkan Kutlu ile yolların ayrılacağını açıkladı. Kavukcu, “Yusuf Demir ile vedalaşıyoruz. Bunu kendisi ile de konuştuk. Berkan Kutlu’nun evi burası ancak oynamadığı için mutlu değil ve ayrılmak istiyor. Görüştüğü kulüpler var.” ifadelerini kullandı.

BERKAN KUTLU AÇIKLAMASI

Ahmed Kutucu’nun son dönemdeki performansından memnun olduklarını aktaran Kavukcu, “Ahmed Kutucu’nun son dönem performansından mutluyuz. Onu aldığımız rakam (6 milyon euro) belli. Çok sayıda teklif geliyor ama 6 milyon euroya ancak verebiliriz.” dedi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 8 maçta süre alan Ahmed Kutucu, 1 gol ve 1 asist kaydetti.