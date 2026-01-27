Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın deplasmanda İngiliz temsilcisi Manchester City ile mücadele edecek.

Galatasaray'da yeni transferler Noa Lang ve Yaser Asprilla ile Kazımcan Karataş, UEFA listesinde yok. Wilfried Singo son antrenmanda takımla birlikte çalıştı ve kararı Okan Buruk verecek.

Galatasaray'da Yunus Akgün, gribal enfeksiyon nedeniyle Manchester City maçı öncesi son antrenmanda yer almadı. Milli futbolcu için son kararı kulüp doktoru ve teknik heyet verecek.. Sarı-kırmızılılarda, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Son maçlar öncesinde ilk 24'e kalmak için avantajlı konumda olan Galatasaray, Manchester City karşısında alacağı puan ve puanlarla ligi daha üst sırada tamamlamak istiyor. Sarı-kırmızılıların, İngiliz takımına mağlup olması durumunda diğer müsabakaların sonucuna göre sıralaması belli olacak.