Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman için günün erken saatlerinde toplanan taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde saha kenarına alındı. Yaklaşık bin sarı-kırmızılı taraftar, futbolcuların sahaya çıkmasını uzun süre bekledi. Öğlen saatlerindeki antrenman için futbolcuların yeşil zemine adım atmasıyla coşku üst seviyeye çıktı. Antrenman sahasının etrafını sarı-kırmızılı bayraklarla çeviren taraftarlar, çalışmayı takip ettikleri yerde marş ve tezahüratlarla oyunculara destek verdi.

İdman öncesinde futbolcuları tek tek çağıran taraftarlar, oyunculara moral aşıladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için Süper Lig'deki son 3 maçta forma giyemeyen Victor Osimhen'e büyük ilgi gösterildi.

Pankartlarla şampiyonluk hedefi vurgulandı

Sarı-kırmızılı futbolseverler, açtıkları pankartlarla takımlarının şampiyon olacağına inandıklarını belirtti. Taraftarlar, "Bu takım söke söke şampiyon" ve "Buraya kadar siz getirdiniz, şampiyonluk kupasını kaldıracak olan yine sizlersiniz" yazılı pankartlar açtı.

Üç oyuncu antrenmana çıkmadı

Antrenmana üç futbolcu farklı gerekçelerle çıkmadı. Süper Lig'deki Göztepe maçında dizinden sakatlanan Yaser Asprilla ile gribal enfeksiyon geçiren Mario Lemina ve İlkay Gündoğan çalışmaya katılmadı.

Icardi'ye büyük ilgi

Sarı-kırmızılı oyuncular, antrenmanın ardından taraftarla bir araya geldi. Çalışmayı tamamlayan futbolcular, kendilerini destekleyen taraftarların yanına gitti. Büyük ilgi gören oyuncular, futbolseverlerin imza ve fotoğraf çekilme taleplerini yerine getirdi. Bu sırada Arjantinli yıldız Mauro Icardi, en büyük ilgiyi gören oyuncuların başında geldi.