Trendyol Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu olan ve bu yıla da fırtına gibi başlayan Galatasaray, 12. hafta mücadelesinde Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ın zemininde devam eden bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle sarı-kırmızılı ekip, rakibini Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ağırlayacak. 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak kritik randevuda hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde geride kalan 11 haftada 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Galatasaray, topladığı 28 puanla haftaya liderlik koltuğunda girdi. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Samsunspor ise çıktığı 11 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 7 puanla 17. basamakta yer aldı.

DERBİ ÖNCESİ SARI KART ALARMI

Gelecek hafta oynanacak dev Beşiktaş derbisi öncesinde Galatasaray'da üç futbolcunun sarı kart ceza sınırında bulunması teknik heyeti düşündürüyor. Sezonun geride kalan bölümünde 3'er sarı kart gören Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Rafael Leao sınırda yer alıyor. Sanchez ve Sallai, yarınki Samsunspor karşılaşmasında görev alıp sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek derbide takımlarını yalnız bırakacak.

Sarı-kırmızılılarda mücadele öncesinde önemli eksikler de dikkat çekiyor. Sol dizinden operasyon geçiren Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edilen Portekizli yıldız Rafael Leao, Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca milli takımlarında sakatlık yaşayan Roland Sallai, Aleksey Batrakov ve Davinson Sanchez'in oynayıp oynamayacakları maç günü yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Öte yandan sağ omuz eklem kapsülündeki hafif gerilmeyi atlatarak takımla çalışmalara başlayan milli kaleci Uğurcan Çakır ise Okan Buruk'un şans vermesi halinde kaledeki yerini alabilecek.

TARİHİ REKOR İÇİN SAHAYA

Galatasaray, Samsunspor karşısında puan kaybı yaşamaması halinde kulüp tarihine geçecek önemli bir rekorun da sahibi olacak. Ligdeki son 41 iç saha mücadelesinde 33 galibiyet ve 8 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, yarın da sahadan yenilgisiz ayrılırsa iç sahadaki namağlup serisini 42 maça çıkararak kulüp tarihinin ligdeki en uzun iç saha yenilmezlik rekorunu kıracak.

Resmi maçlardaki son mağlubiyetini UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında İspanyol devi Barcelona karşısında yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri, bu yenilginin ardından çıktığı 6 resmi karşılaşmanın tamamını kazandı. Sarı-kırmızılı ekip bu galibiyet serisinde Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni (1-0), Fenerbahçe'yi (2-1), TÜMOSAN Konyaspor'u (4-0) ve Amed Sportif Faaliyetler'i (4-3) mağlup ederken; Şampiyonlar Ligi sahnesinde ise Fransa'nın Lille (4-2) ve Almanya'nın Stuttgart (2-0) ekiplerini yenmeyi başardı.

BATRAKOV GOLLERİYLE PARLIYOR

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Rus orta saha Aleksey Batrakov, son haftalardaki skorer performansıyla takımın en formda isimlerinin başında geliyor. Genç yetenek, 4'ü Trendyol Süper Lig ve 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere sahaya çıktığı son 7 resmi müsabakada rakip fileleri tam 6 kez havalandırarak dikkatleri üzerine çekti.