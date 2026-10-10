Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, yönetim kurulunun 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi faaliyetleri masaya yatırıldı. Toplantıda, sarı-kırmızılı kulübün bu döneme ait mali ve idari işlemleri genel kurul üyelerine sunuldu. Yapılan değerlendirmelerin ardından söz konusu dönem için ibra oylaması gerçekleştirildi. Genel kurulda katılan üyelerin oy çokluğuyla kabul edilen karar doğrultusunda, Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri ibra edildi. Bu karar, yönetimin belirtilen dönemdeki faaliyetlerinin ve hesaplarının genel kurul tarafından onaylandığı anlamına geliyor. Galatasaray'da 2025-2026 sezonu genel kurul süreci, ibra kararıyla tamamlandı.

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