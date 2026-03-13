Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final yükselmek için nefesler tutuldu. Liverpool’u ilk maçta 1-0 yenen ve oynadığı futbolla rakibine korku salan Cimbom, rövanş öncesi de bir hayli umutlu. Akıllara Juventus deplasmanındaki kötü futbol ve İtalyanların 90 dakikada 3 gol atarak mucizeye çok yaklaşması gelse de G.Saray, “Bu kez öyle bir şey olmaz” düşüncesinde.

HERKESİ YENEBİLİRİZ

Juventus deplasmanındaki çaresizlik ile ilgili “40 yılda bir öyle şeyler olur. Bu sefer kesinlikle izin vermeyiz” görüşünü belirten sarı-kırmızılı futbolcular, 18 Mart’taki rövanşta savunma disiplininden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Teknik Direktör Okan Buruk da futbolcularıyla yaptığı toplantıda “Herkesi yenebiliriz” mesajı verdi. Buruk, “Birçok takımı zor durumda bıraktık yine yaparız” dedi.