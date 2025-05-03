Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekipte mücadelenin 24. dakikasında bir sakatlık şoku yaşandı.

Galatasaray'ın milli sol beki Eren Elmalı, henüz mücadelenin başında yere yatarak sağlık görevlilerini istedi. Tedavisi sahada yapılan deneyimli oyuncu, oyuna devam ederken dakikalar 23'ü gösterirken bir kez daha kendini yere bıraktı.

DEĞİŞİKLİK GELDİ

Sağlık ekibinin kontrolünün ardından Eren Elmalı oyuna devam edemedi ve yerine Ismail Jakobs girdi. Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Jakobs da 8 dakika süre aldığı Samsunspor maçının ardından yeniden RAMS Park'ta taraftarı önüne çıktı.