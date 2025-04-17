Galatasaray’da sezon sonu yapılacak planlama şimdiden taraftarların en çok merak ettiği konu. Osimhen’in bonservisi, Okan Buruk‘un ayrılığı, Icardi‘nin dönüp dönmeyeceği hepsi büyük muamma.

Osimhen'e geçtiğimiz günlerde Juventus'un yaptığı yüklü teklifin ardından 'ayrılacak' iddiaları kuvvetlendi. Nijeryalı oyuncunun gelecek sezon forma giymeyeceğinin kesin olduğu tek yer ise Napoli. Osimhen, Napoli'de devam etmek istemediğini menajerine kesin bir dille iletti.

TEK SORUN AVRUPA

Osimhen'in Galatasaray'da kalmasının önündeki tek engel ise Avrupa kupalarındaki istikrarsızlık.

Sözcü Dijital Spor Müdürü Ümit Genç Galatasaray’daki tüm ihtimalleri ve güncel detayları yeni YouTube programında değerlendirdi ve önemli bilgiler verdi.

Ümit Genç: ‘’Icardi’nin devam eden velayet davasında üzücü bir sonuç çıkarsa Türkiye’ye dönmez. Galatasaray şampiyon olsa bile günün sonunda hem Osimhen, hem Icardi hem de Okan Buruk’tan ayrılabilir. Taraftarın en çok isteyeceği şey Osimhen’in kalmasıdır. Onun için Icardi ve Okan Buruk’tan vazgeçebilirler bence...’’