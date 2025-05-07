LIigde ezeli rakibi Fenerbahçe’nin önünde farkı 8 puan yapan Galatasaray, yeni hedefini belirledi. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor ile iki kritik maça çıkacak. İlk randevu cumartesi ligde oynanacak. Fenerbahçe’nin cuma günü Başakşehir deplasmanında olası bir puan kaybında Cimbom, 1 gün sonra Trabzon’da şampiyonluk turu atabilir.
Fenerbahçe’nin kazanması halinde arkasına bakmak istemeyen sarı-kırmızılılar, krtik Trabzon deplasmanından 1 puanla dönse bile 18 Mayıs’taki Kayseri maçında yine ipi göğüsleyecek. Galatasaray, 14 Mayıs’ta Gaziantep’te oynanacak kupa finalinde ise Trabzon’u yenmesi halinde 8 günde 2 kupayı müzesine koyacak.