Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluk ve Devler Ligi'nde son turlar hedefiyle transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni 10+4 yabancı kuralına göre kadrosunu şekillendiriyor. Sarı-Kırmızılıların hedefinde ise iki milli yıldız var.

EN BÜYÜK ENGEL

Fanatik'in haberine göre Galatasaray, uzun süredir takip ettiği Can Uzun transferinde önemli bir yol kat etti. Sky Almanya'ya göre Sarı-Kırmızılı kulübün yöneticileri, Frankfurt kulübünün yöneticileriyle resmi temaslar sağladı. Milli Takım kampında bulunan oyuncunun da Galatasaray'a sıcak baktığı ifade edilirken şimdilik transferin önündeki en büyük engelin Frankfurt'un talep ettiği yüksek bonservis olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın 35 milyon + performansa bağlı bonus teklifine karşın Alman ekibinin beklentisi 60 milyon euro. Ancak tarafların pazarlıklar sonucunda 40 milyon euro civarında bir rakama masadan el sıkışarak ayrılması bekleniyor.

DANİMARKA'DA TARİHE GEÇTİ

Cimbom'un gündemindeki diğer isim ise Danimarka'da Midtjylland forması giyen Aral Şimşir. Sarı-Kırmızılı yönetim, genç yıldızın transferi için de resmi temaslara hazırlanıyor. 2004 doğumlu Aral, bu sezon Danimarka Ligi ve Avrupa kupalarında gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirdi. Transfermarkt'a göre 10 milyon euro piyasa değerine sahip olan 23 yaşındaki oyuncu; Danimarka Ligi'nde 23 maçta 8 gol ve 13 asistlik performansıyla 'Yılın Profili' seçildi.