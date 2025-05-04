Sarı kırmızılıların yıldız golcüsü Icardi için flaş bir iddia ortaya atıldı… Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde oynadığı Tottenham maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi’nin Türkiye’den ayrılacağı iddia edildi.

Raido Mitre'de yer alan habere göre Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Türkiye'den ayrılıp Latin Amerika'ya dönmeyi planlıyor. Icardi'nin ismi River Plate ile anılsa da golcü futbolcunun yeni adresi ülkesi Arjantin olmayacak. İddialara göre Icardi Brezilya kulüpleriyle görüşmelere başladı.

AİLE FAKTÖRÜ ETKİLİ OLDU

Haberde, Icardi'nin bu kararı almasında ailesine ve Güney Amerika'daki yaşantısına daha yakın olma isteğinin etkili olduğu öne sürülüyor.