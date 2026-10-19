Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoğun bir fikstürden geçen Galatasaray'da kadro maliyeti ile sahadaki verim arasındaki uçurum kriz yarattı. Sarı-kırmızılı kulübede yer alan yüksek profilli isimleri takıma kazandırmak için büyük çaba harcayan Teknik Direktör Okan Buruk, son oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde de aradığı reaksiyonu alamadı.

Türkiye Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre, karşılaşmada süre alan Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ın etkisiz görüntüsü bardağı taşırırken, forma şansı bulmakta dahi zorlanan Kaan Ayhan ile birlikte üç ismin bileti kesildi. Kulübe maliyetleri vergiler hariç 19,5 milyon Euro'yu bulan üçlü için yönetimin devre arasında radikal adımlar atacağı öğrenildi.

'TAVIRLARI RAHATSIZLIK YARATTI'

Teknik heyet ve yönetimin sabrını taşıran en önemli etkenlerden biri Leroy Sane'nin sahadaki vurdumduymaz görüntüsü oldu. Alman yıldızın sorumluluk almaktan kaçınan tavırlarının takım içindeki motivasyonu da olumsuz etkilediği ifade edildi.

Ocak ayı için planlanan ayrılık senaryosunda; sezon sonunda mukavelesi bitecek olan tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan ile sezon sonu beklenmeden ocak ayında yolların ayrılması planlanıyor.

Sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 12 milyon euro maaşlı Leroy Sane için devre arasında gelecek resmi teklifler değerlendirilecek ve kulüp bonservis geliri elde etmeyi hedefleyecek.

2028'e kadar kontratı bulunan ve forma şansı bulamayan milli futbolcu Kaan Ayhan için teklif gelmesi durumunda ayrılığına onay verilecek.

MALİYETLERİ CEP YAKIYOR

Milyonlarca Euro kazanan üç futbolcunun bu sezon sarı-kırmızılı formayla sergilediği performans ve maliyet tablosu şu şekilde:

Leroy Sane (Yıllık 12 Milyon Euro): Bu sezon 10 resmi maçta görev almasına rağmen ne gol ne de asist katkısı üretebildi.

İlkay Gündoğan (Yıllık 5 Milyon Euro): Çıktığı 3 resmi müsabakada skora herhangi bir katkı sağlayamadı.

Kaan Ayhan (Yıllık 2,5 Milyon Euro): Okan Buruk tarafından bu sezon yalnızca 1 resmi maçta tercih edildi.