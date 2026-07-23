TRANSFERDE yavaş hareket etmekle suçlanan hatta haklarında sosyal medyada istifa kampanyaları düzenlenen Galatasaray yönetiminin Rafael Leao transferinde de Ederson politikası yürüttüğü ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı kalecinin transfer sürecinde Fenerbahçe devrede olduğu için süreci temkinli yönetmişti.

SARI-KIRMIZILILAR şimdi Rafael Leao transferinde de benzer bir tavır sergiliyor. İki kulüp de Milan’ın Portekizli oyuncusuyla ilgilense de Fenerbahçe daha yüksek maaş teklif etti. Sarı-lacivertliler, Milan’a 40 milyon Euro bonservis bedeli, Leao’ya da 4 yıllık sözleşme ve yıllık 12 milyon Euro artı bonuslar önerdi.