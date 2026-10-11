Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Galatasaray'da devre arası transfer döneminde takıma veda edecek ilk isim netleşti. Teknik direktör Okan Buruk'un Kasımpaşa karşısında sergilediği tavır ve oyuna müdahale tercihleri, deneyimli oyuncunun biletinin kesildiğini gösterdi.

Kasımpaşa mücadelesine ilk 11'de başlaması beklenen 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu yine kulübede oturtuldu. Buruk'un, maçın ilerleyen dakikalarında İlkay yerine genç oyuncu Renato Nhaga'yı sahaya sürmesi, yıldız isme verilmiş net bir mesaj olarak yorumlandı.

"NİYE HAZIR OLAYIM?"

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuyla karşılaşan İlkay Gündoğan, yaşanan duruma tepkisini gizlemeyerek "Oynamıyorum ki niye hazır olayım?" şeklinde olay yaratacak bir cevap verdi.

Hatırlanacağı üzere tecrübeli ismin eşi Sara Gündoğan da geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadan taraftarlara yanıt vererek, "Neden oynamadığını sormak istiyorsanız bana değil hocanıza sorun" ifadelerini kullanmış ve okları teknik ekibe çevirmişti.

SADECE 11 DAKİKA...

Sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan dünyaca ünlü orta sahanın maliyeti ve bu sezonki süre dağılımı şu şekilde kaydedildi:

Sarı-kırmızılı ekipten yıllık 4.5 milyon Euro garanti maaş alıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda yalnızca 2 müsabakada sonradan oyuna girdi ve toplamda sadece 11 dakika forma giyebildi.