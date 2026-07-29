Transfer sezonunda şimdiye dek yalnızca Lesley Ugochukwu'yu kiralayan Galatasaray'da henüz ayrılan bir oyuncu da yok... Sarı-Kırmızılılarda özellikle bazı yabancı futbolcularla yol ayrımına gidilmesi beklenirken ilk ciddi teklifi Fransız basını duyurdu.

L'Equipe'in haberine göre Fransız ekibi Le Havre, geçen sezonu Southampton'da geçiren Danimarkalı bek oyuncusu Elias Jelert'i kiralamak için Galatasaray ile resmi temas kurdu. Görüşmelerin birkaç gündür sürdüğü ve Jelert'in, uzun süredir Le Havre'ın hedefinde olduğu belirtildi.

GALATASARAY'IN EN PAHALI TRANSFERLERİNDEN

Sarı-Kırmızılıların 2024-25 sezonu başında Kopenhag'tan 9 milyon euro karşılığında transfer ettiği 23 yaşındaki sağ bek, kulüp tarihinin en pahalı 12. futbolcusu konumunda bulunuyor. Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 35 maçta süre alan ve 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Jelert, 1 gollük skor katkısı sağladı. Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...