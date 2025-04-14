Galatasaray’ın uzun süredir transfer etmek istediği İlkay Gündoğan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. Guardiola, "İlkay Gündoğan'ın sözleşmesindeki opsiyon maddesi devreye girdi. Sözleşmesi 2026 Haziran'da sona erecek." dedi.

Tecrübeli teknil adam İlkay’ın takımda kalma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtirken, “İlkay’ın bir yıl daha sözleşmesi var. Yazın ne olacağını bilmiyorum ama şu an, bir yıllık daha kontratı bulunuyor,” ifadelerini kullandı.