Galatasaray yönetiminde iki isim istifa etti. Kulüp, İkinci Başkan Metin Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu'nun istifalarını açıkladı.
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Galatasaray yönetiminde iki isim istifa etti. Kulüp, İkinci Başkan Metin Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu'nun istifalarını açıkladı.
Galatasaray yönetiminde iki isim istifa etti. Kulüp, İkinci Başkan Metin Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu'nun istifalarını açıkladı.
Detaylar geliyor...
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