Galatasaray Spor Kulübü’nde bir süredir teknik direktör Okan Buruk’un da şikayetlerine konu olan "kadro sızıntısı" krizi, yönetim tarafından yürütülen iç soruşturmanın tamamlanmasıyla sonuçlandı. Sarı-kırmızılı yönetim, ilk 11’lerin maçtan saatler önce dışarı sızdırılmasından sorumlu tutulan Tuğçe Aykun ile yollarını ayırdı.

16 YILLIK ÇALIŞAN GÖNDERİLDİ



Gazeteci Erdem Açıkgöz’ün haberine göre kulüp içerisinde geniş çaplı yürütülen incelemeler neticesinde, sızıntının kaynağı olduğu iddia edilen İdari İşler Uzmanı Tuğçe Aykun’un iş akdi feshedildi. Yaklaşık 16 yıldır kulüp bünyesinde görev yapan Aykun, son dönemde yaşanan sızıntılar nedeniyle yönetim ve teknik heyetle karşı karşıya gelmişti.

KRİZE DÖNÜŞMÜŞTÜ



Kriz, özellikle Süper Lig’deki kritik karşılaşmalar öncesinde Galatasaray’ın ilk 11 tercihlerinin sosyal medyada ve basında erkenden yer almasıyla patlak vermişti. Teknik direktör Okan Buruk'un bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirmesi üzerine, yönetim harekete geçerek kulüp içinde dijital ve idari bir takip başlatmıştı.