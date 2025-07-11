Galatasaray'da Fernando Muslera ile yolların ayrılmasının ardından kaleci transferi için geniş bir liste üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Sarı kırmızılıların transfer gündemine son olarak Belçika'dan bir isim geldi.

BONSERVİSİ EL YAKIYOR

Belçika basınından Nieuwsblad'ın haberine göre Galatasaray, Antwerp'in 23 yaşındaki kalecisi Senne Lammens ile ilgileniyor. Söz konusu haberde Japon file bekçisi Taishi Nozawa'yı kadrosuna katan Belçika kulübünün Lammens'i satmaya açık olduğu belirtildi.

Galatasaray'dan bir heyetin Antwerp'in yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'nın Waidring şehrine geldiği ve bir görüşme yapıldığı kaydedilen haberde Belçikalı kaleciyle birçok İngiliz takımının ilgisi olduğu da aktarıldı.

Antwerp'in de bu transfer için 20 milyon sterlin bonservis bedeli istediği öğrenildi.