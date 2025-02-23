Galatasaray’da F.Bahçe derbisinde kaleyi kimin koruyacağı tartışılıyor. Teknik Direktör Okan Buruk, henüz kararını vermedi. 14 yıl sonra yedek kalan Muslera ile AZ Alkmaar maçının kahramanı Günay arasında zor bir tercih yapılacak. Tecrübesinden dolayı Muslera bir adım önde ama Günay’ın Alkmaar karşısındaki performansı Okan Buruk ve kurmaylarını düşündürdü.

Yunus Akgün’ün sahalara dönmesi ise Okan Buruk’un elini güçlendirdi. Milli futbolcunun sakatlanmasının ardından G.Saray’ın hücum hattında gözle görülür şekilde düşüş yaşandı. Yunus’un gelmesiyle birlikte Osim- hen, daha çok topla buluşacak. Okan Buruk, sakatlıktan yeni çıkan Yunus’u riske etmezse Sallai’nin 11’de forma giymesi gündeme gelebilir.