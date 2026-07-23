Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek için Avusturya'ya gitti. Sarı kırmızılılar kamptaki ilk hazırlık maçında yarın TSİ 21.00'de İtalyan temsilcisi Monza ile karşılaşacak.
DAVİNSON SANCHEZ SÜRPRİZİ
Yeni sezonun hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek Galatasaray kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılarda yıldız oyuncu Davinson Sanchez kamp kadrosunda yer almadı.
Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Elias Jelert, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Victor Nelsson, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Sivaslıoğlu, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina.