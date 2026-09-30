Galatasaray’da sezonun ilk bölümünde skor yükünün dağılımı dikkat çekiyor. Sağ bekte görev yapan Sallai 1 gol, 2 asistle savunmanın skor lideri olurken Davinson Sanchez ve Abdülkerim birer gol, Jakobs da 1 asist üretti. Böylece defans hattından toplam 3 gol, 3 asist geldi. Buna karşılık Barış Alper ve Sane 7’şer, Leao ise 4 maçta gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Daha çok 10 numarada oynayan Yunus Akgün ise 7 karşılaşmada 1 gol, 1 asistle hücum hattında ayrışan isim oldu.