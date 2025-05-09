25. şampiyonluğuna ulaşıp, 5. yıldızı takmak için gün sayan Galatasaray, Türkiye Kupası’nı da kazanıp, sezonu çifte kupayla kapatma hedefine çok yakın. Sarı-kırmızılı takımın bu performansı, Avrupa devlerinin hem Teknik Direktör Okan Buruk hem de takımın yıldızlarına olan ilgisini de doğal olarak artırmış durumda.

TARAFTARLAR TEDİRGİN

Taraftarlar bu isimlerin takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle endişeli. Napoli’den kiralanan, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Victor Osimhen’in ayrılma ihtimali çok yüksek. Özellikle Manchester United ve Chelsea, Nijeryalı yıldızı kadrosuna katma adına yoğun çaba harcıyor. Bununla birlikte Okan Buruk’a da İtalyan kulüplerinin yakın ilgisi var.

YÖNETİMİN İŞİ ZOR

Torreira, Davinson ve Sara’nın adlarının transfer pazarında yer alması yönetimin işini zorlaştırıyor. Dursun Özbek ve ekibi kadronun dağılmaması adına her türlü fedakarlığı yapmaya hazır. Ancak reddedilmeyecek teklifler gelmesi durumunda kadro kalitesini düşürmeme adına yeni transferler için şimdiden hazırlık yapılıyor.