Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen’in futbol direktörü Clemens Fritz, Galatasaray’dan kiralanan Derrick Köhn’ün Bild gazetesinin haberine göre geleceğiyle ilgili konuştu.

'TEKLİF SUNDUK GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR'

Fritz, sezon başında satın alma opsiyonuyla kadrolarına kattıkları 26 yaşındaki sol bek için sarı-kırmızılı kulüple temasların sürdüğünü belirtti. Deneyimli yönetici, "Galatasaray’a bir teklif sunduk ve görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'KÖHN'ÜN BURADA KALMAK İSTEDİĞİNİ BİLİYORUZ'

Alman basınında yer alan ve Werder Bremen’in Köhn için Galatasaray’a 3 milyon Euro önerdiği iddialarına doğrudan yanıt vermeyen Fritz, şunları kaydetti:

"Anlaşmaya varıp varamayacağımızı göreceğiz. Ancak Derrick’in burada, Bremen’de kalmak istediğini biliyoruz."

Almanya doğumlu oyuncu, Werder Bremen formasıyla bu sezon Bundesliga’da 30 maçta görev aldı ve 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Köhn’ün, yaz transfer döneminde kariyerine Almanya’da devam edip etmeyeceği, iki kulüp arasındaki pazarlıkların seyrine göre şekillenecek.