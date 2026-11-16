Galatasaray'ın kadroda düşünmediği ve bonservisinden gelir elde etmeyi planladığı Carlos Cuesta, ciddi sakatlığının ardından İstanbul'a geri döndü. Kolombiyalı stoperi kiralayan Vasco da Gama, sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Brezilya ekibinin bu kararıyla sarı-kırmızılı yönetimin ocak ayı transfer döneminde Cuesta'nın satışından elde etmeyi hedeflediği 6 milyon Euro'luk gelir planı rafa kalktı.

SAHALARA DÖNÜŞÜ 2027'Yİ BULACAK

Globo Esporte'nin haberine göre, kalçasından ameliyat edilecek olan 27 yaşındaki savunmacı sezonu kapattı. Cuesta'nın sahalara Şubat-Nisan 2027 döneminde dönmesi öngörülüyor.

Vasco da Gama formasıyla bu sezon 31 maça çıkan Cuesta, 2 gol ve 3 asistlik performansıyla teknik heyetin beğenisini kazanmıştı. Kolombiyalı futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor.