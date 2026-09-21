Galatasaray'ın 39 milyon euroya transfer ettiği Portekizli yıldız Rafael Leao, henüz beklentileri karşılayamadı. Lige verilen milli arada Leao'nun formunu yakalaması ve hazır hale getirilmesi için çalışmalar başladı.

Leao, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk 4 maçta gol veya asist üretemedi. Trabzonspor karşısında istediği performansı ortaya koyamayan Leao, yaptığı top kayıplarıyla da öne çıktı. Portekizli futbolcu, karşılaşmada 21 kez top kaybederek sahanın en fazla top kaybeden oyuncusu oldu.

Galatasaray'da yıllık 10 milyon euro kazanan Portekizli yıldız, takımın en çok kazanan 3. oyuncusu konumunda. Leao'nun, ilerleyen haftalarda göstereceği performans kulüpteki yerini de netleştirecek.