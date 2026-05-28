Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan eden ve kadro iskeletini korumak isteyen Galatasaray'da Mario Lemina ile yapılan sözleşme uzatma görüşmelerinde istenen sonuç çıkmadı. Gabonlu futbolcunun, Sarı-Kırmızılıların önerdiği rakamın üstünde bir ücret talep ettiği bildirildi.

GÖRÜŞMELER TIKANDI

Süper Lig'de takımının Antalyaspor'u yenerek şampiyonluğunu ilan ettiği karşılaşmanın ardından Galatasaray'da kalmaya sıcak baktığını belirten Lemina'nın sözleşme görüşmelerine başlandı. Yönetim ve oyuncu tarafı arasında işin resmiyete dökülmesi beklenirken istenen sonuca bir türlü ulaşılamadı. Avrupa ve Körfez ekiplerinin ilgi gösterdiği 31 yaşındaki Lemina'nın, Sarı-Kırmızılıların önerdiği maaştan memnun kalmadığı ifade edildi.

BEKLEYEN BİRÇOK KULÜP VAR

Öte yandan Lemina'nın Galatasaray'a imza atmaması halinde kapısında bekleyen birçok kulüp bulunuyor... İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre başta İspanya ve İngiltere olmak üzere oyuncuya Suudi Arabistan ve Katar'dan da ilgi bulunuyor. Haberin detayında ise Lemina'nın da başka bir kulüpte oynamaya sıcak baktığı belirtildi.