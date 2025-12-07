Galatasaray'ın savunma kurgusunda Mario Lemina gerçeği rakamlarla ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Gabonlu yıldızın stoper oynadığı dakikalarda kalesinde gol görmedi. Lemina’nın geriye yaslandığı anlarda takım adeta “Kilit” vurdu, skor tabelası değişmedi. Beşiktaş derbisinde Cimbom 1-0 gerideyken Lemina stoperde görev aldı, maç 1-1’e geldi.

MONACO’YA YETIŞ!

Trabzonspor karşılaşmasında baştan sona savunmada oynayan Lemina ile skor 0-0’da kaldı. Fenerbahçe sınavında stoperdeyken Galatasaray 1-0 öne geçti. Ön liberoya geçtiğinde ise skor 1-1 oldu. Ve Samsunspor maçı… Lemina stoperken fark 2-0’a çıktı. Oyundan çıkınca savunma çözüldü, Galatasaray iki gol yedi. Şimdi kafalarda tek soru var: Monaco’ya karşı oynayacak mı? Samsun mücadelesinde sakatlanan Lemina’ya yoğun tedavi uygulanıyor, yetiştirilmeye çalışılıyor.