Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Samsunspor deplasmanından 4-1'lik şok mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-Kırmızılılarda kaleci Günay Güvenç, 63'üncü dakikada rakibe müdahalesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

OYUNDAN ALINDIĞINA İNANAMADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Günay'ın gördüğü kırmızı kartın ardından yaptığı oyuncu değişikliğinde maçta iyi performans gösteren Leroy Sane'yi çıkarmayı tercih etti. Alman yıldız, Buruk'un bu kararına önce "Ben mi?" şeklinde jest ve mimiklerle tepki gösterirken, ardından hiç kimseyle muhatap olmadan direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.

SOSYAL MEDYADA DEĞİŞİKLİĞE TEPKİ

Öte yandan Buruk'un bu değişiklik tercihi, sosyal medyada da tepkiyle karşılandı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Sane yerine çıkabilecek başka oyuncular olduğunu belirterek şöyle tepki gösterdi:

- "Çıkmaması gereken tek adam Sane'ydi. Okan hoca maçı izliyor mu?"

- "Haftaya Antalya maçını çantada keklik olarak görmeniz beni tedirgin etti. Bence rehavet büyük boyutta şu an."

- "Sane'nin alınmasını anlamadım çünkü ileri adım atabilen tek oyuncuydu."

- "Sane bile şaşırdı çıkarılmasına."

- "Bu adamın maçı analiz etme yeteneği yok."