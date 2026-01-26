Süper Lig'de ara transfer dönemi tüm hızıyla sürerken, sarı-kırmızılı taraftarların gözü kulağı Florya'dan gelecek haberlere çevrildi. Son günlerde sosyal medyada ve spor kulislerinde en çok adı geçen isim Maestro oldu.

Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek için rotasını Akdeniz'e çevirdi. Alanyaspor'un genç yıldızı hakkında çıkan iddialar taraftarları heyecanlandırdı.

3 MİLYON EURO+AHMET KUTUCU TEKLİFİ

Özellikle Torreira'nın alternatifi olarak görülen 22 yaşındaki oyuncu için pazarlık masasında sona gelindiği konuşuluyor.

Lemina örneğinde olduğu gibi yönetim, taraftarın beklentisini dikkate aldı ve orta saha için rotayı Maestro’ya çevirdi.

Alanyaspor'a 3 milyon Euro ve Ahmet Kutucu teklifi ile giden Galatasaray'ın Akdeniz ekibi ile son detayları görüştüğü ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı belirtiliyor.