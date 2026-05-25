Şampiyonlar Ligi’nde hedef büyüten Galatasaray orta saha için transfer politikasını tamamen dünya yıldızları üzerine kurdu. Başkan Dursun Özbek’in, “En kısa zamanda” dediği dev kupaya kilitlenen Cimbom, tüm finansal imkanlarını seferber etmiş durumda. İlk hedef Real Madrid’in 23 yaşındaki Fransız yıldızı Eduardo Camavinga. 50 milyon Euro piyasa değerine sahip orta saha oyuncusu için resmi girişimler hız kazandı.

HEPSİ DE SES GETİRECEK İSİM

Listenin ikinci sırasında Juventus forması giyen Khephren Thuram var. 25 yaşındaki başarılı merkez orta sahanın güncel piyasa değeri 40 milyon Euro. Üçüncü aday ise Villarreal’de istikrarlı bir sezon geçiren ve güncel değeri 40 milyon Euro olan 27 yaşındaki Senegalli ön libero Pape Gueye. Yönetim, bu üç yıldızdan birini kadrosuna katıp, Devler Ligi’nde ses getirecek bir orta saha hattı kurmayı hedefliyor.