UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool’a 4-0 yenilen Galatasaray, kabus gibi bir gece geçirdi... Cimbom, Avrupa defterini kapatmanın yanı sıra sakatlıklarla da boğuştu. OSIMHEN DEVRE ARASINDA ÇIKTI Aslan’ın yıldızı Victor Osimhen, maçın ilk yarısında sakatlık geçirdi. Sağ elinden sakatlık yaşayan Nijeryalı ağrılarla ilk yarıyı tamamlasa da ikinci yarıda sahaya çıkamadı. Devre arasında Galatasaray sağlık ekibi tarafından detaylı kontrolleri yapılan Osimhen'in devam etmemesine karar verildi. KOLU KIRILDI Galatasaray'dan Victor Osimhen ile ilgili sabaha karşı saat 04.32'de açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: -Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı. -Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir.

