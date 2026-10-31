GALATASARAY’DA Victor Osimhen etkisi rakamların çok ötesine geçti. Attığı goller kadar karakteri ve liderliğiyle öne çıkan Nijeryalı yıldız, artık soyunma odasının en güçlü isimlerinden biri. Bir dönem Mauro İcardi’nin gölgesinde yer alan tecrübeli forvet, bugün takımın yön veren figürü konumunda. Sezon içinde önemli sınavlardan geçen Osimhen, eşinin trafik kazası yaşadığı süreçte de takımından kopmadı. Konya deplasmanı öncesinde ikinci kez baba olmanın sevincini yaşadı.

BİR FORVETTEN DAHA FAZLASI

ERKEN doğum haberinin ardından ailesinin yanında kısa süre kalan yıldız oyuncu, özel uçakla kafileye katıldı ve sahaya çıkar çıkmaz kilidi açan gole imza attı. Takım başarısını ön planda tutan Osimhen, krallık yarışında olmasına rağmen penaltıyı Leao’ya bıraktı. Geçmişte Barış Alper’e de benzer destek veren yıldız futbolcu, Batrakov’un gelişiminde de rol oynuyor. Leao’nun transferi, Lemina’nın takımda kalması gibi süreçlerde de etkisini gösteren Osimhen artık yalnızca golcü değil, kulübün geleceğine yön veren bir güç.