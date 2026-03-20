İngiltere'den öyle haberler geldi ki Galatasaray camiası, Liverpool yenilgisine bile üzülmeye fırsat bulamadı. Victor Osimhen'in sağ ön kol kemiği (Ulna) kırıldı, Noa Lang'ın sağ baş parmağında ciddi bir kesik oldu. Sarı-kırmızılılar, Osimhen ve Lang'ın hastane sürecini dehşet içinde izledi. Nijeryalı yıldızın koluna Liverpool'daki hastanede alçı uygulandı. Taburcu edilen Osimhen, verilen izinde ülkesine gitti.

5 MAÇ KAÇIRABİLİR

Osimhen'in durumu, izin boyunca Nijerya'da da yakından takip edilecek. Kırık kemik yer değiştirmeden kaynarsa Osimhen’in kısa sürede sahalara dönmesi bekleniyor. Kemik yer değiştirmişse ameliyat kararı verilecek. Bu durumda yıldız futbolcunun milli ara sonrasında Trabzon, Göztepe, Kocaeli ve G.Birliği maçlarının yanı sıra Fenerbahçe derbisini de kaçırmasından endişe ediliyor.