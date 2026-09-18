Süper Lig'de haftanın en kritik mücadelesinde Trabzonspor'a konuk olmaya hazırlanan Galatasaray'da zorlu deplasman öncesi kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılı teknik heyet, zorlu Trabzon deplasmanı öncesinde sağlık heyetinden gelen raporlar doğrultusunda sakatlıkları süren kilit oyuncularını riske etmeme kararı aldı.
KAFİLEDE 3 ÖNEMLİ EKSİK
Sarı-kırmızılı ekibin Trabzon maçı kadrosunda yer almayan isimler kadro kurgusunu doğrudan etkilerken, kadroya alınmayan oyuncular şu şekilde sıralandı:
Tedavisi devam eden Victor Osimhen, dev müsabakanın kadrosuna dahil edilmedi.
Orta sahanın dinamosu olan Mario Lemina da sakatlığı nedeniyle kafilede yer bulamadı.
Savunmanın önemli isimlerinden Wilfried Singo da sakatlık süreci devam ettiği için İstanbul'da bırakıldı.