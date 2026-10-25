Galatasaray'ın eski futbolcusu Tanguy Ndombele, kariyerini sürdürmek için Rusya'da takım arıyor. L'Equipe'in haberine göre 29 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, Rusya Premier Lig ekiplerinden Rubin Kazan ile deneme antrenmanlarına başladı.

Son olarak Fransa'nın Nice takımında oynayan ve temmuz ayından bu yana serbest statüde bulunan Ndombele, fiziksel durumunu kanıtlayıp teknik heyetin beğenisini kazanmayı hedefliyor. Fransız futbolcu ile Rubin Kazan arasında henüz resmi sözleşme imzalanmış değil.

TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE BİR İLK OLACAK

Habere göre Ndombele, Rubin Kazan ile sözleşme imzalayıp sahaya çıkması halinde, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Rusya Premier Ligi'nde forma giyen ilk Fransız futbolcu olacak.

2023-2024 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Ndombele, sarı-kırmızılı takımdaki bir sezonunda fazla kiloları nedeniyle sık sık eleştirilmişti. Fransız orta saha oyuncusu, kariyerinde çıktığı 363 resmi maçta 22 gol ve 39 asist kaydetti.