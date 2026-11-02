Sarı-kırmızılı kulübün arması ve renkleriyle kaplı resmi takım otobüsünün bagaj kapağı açıldığında ortaya çıkan patates ve soğan çuvalları, sosyal medyada kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi.
Gazeteci Ali Naci Küçük'ün haberine göre olayın, Galatasaray'ın voleybol şubesinde mücadele eden alt lig takımının deplasman yolculuğu sırasında yaşandığı anlaşıldı. Otobüsün bagajına kimseye haber vermeden çuvalları yükleyen şoförün keyfi hareketi, kameraya yansıyınca kulüp binasında tansiyon hızla yükseldi.
ŞOFÖRÜN İŞİNE SON VERİLDİ
Görüntülerin hızla yayılması ve taraftar nezdinde oluşan tepki dalgası üzerine Galatasaray yönetimi, otobüs hizmeti satın alınan taşımacılık şirketiyle temasa geçti. Sarı-kırmızılı idarecilerin sert uyarısı ve rahatsızlığını iletmesinin ardından şirket yetkilileri camiadan özür diledi.
Kulüp yetkililerinin bilgisi ve onayı dışında kendi inisiyatifiyle otobüs bagajını pazar yerine çeviren çalışan hakkında şirket tarafından derhal disiplin süreci başlatıldı. Firma, Galatasaray camiasından özür dileyerek sorumlu şoförün işine apar topar son verildiğini sarı-kırmızılı yönetime bildirdi.
YENİ YASAK GETİRİLDİ
Yaşanan krizin ardından Galatasaray yönetimi, kurumsal kimliği ve kulüp itibarını koruma amacıyla yeni bir idari karar aldı.
Alınan karar doğrultusunda, takım otobüslerinde görev yapan firma şoförlerinin ve harici personelin bundan böyle Galatasaray armalı resmi eşofmanları ve kulüp kıyafetlerini giymesi tamamen yasaklandı. Sarı-kırmızılılar, bu adımla birlikte saha dışındaki taşeron personelin davranışlarının doğrudan kulübe mal edilmesinin ve benzer imaj zedeleyici olayların tekrarlanmasının önüne geçmeyi hedefliyor.