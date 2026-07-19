Süper Lig'de son 4 senenin şampiyonu Galatasaray'da yeni sezon öncesi savunma hattında da radikal hamleler bekleniyor. Ayrılığı gündeme gelen Davinson Sanchez'i takımda tutmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Kolombiyalı yıldız stoperin milli takımdan arkadaşı Jhon Lucumi için kulübü Bologna ile yeniden temasa geçti.

MUHTEŞEM İKİLİ BU KEZ RAMS PARK'TA

Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray, Kolombiya Milli Takımı'nda uzun yıllardır uyumlarıyla dikkat çeken Sanchez-Lucumi ikisini RAMS Park'ta bir arada görmek istiyor.

Bologna forması giyen 27 yaşındaki deneyimli stoper, son yıllarda Kolombiya Milli Takmıı'nın yanı sıra Serie A'daki performansıyla da dikkatleri üzerine çekti. Hava toplarındaki üstünlüğü ve bire bir mücadelelerdeki başarılı istatistikleriyle öne çıkan Lucumi'nin Transfermarkt'a göre piyasa değeri 22 milyon euro...