ORTA saha transferinde dünya yıldızlarıyla temas kuran Galatasaray’da son kararı Dursun Özbek vermişti. Başkan, yüksek maliyetine rağmen tercihini Rusya’nın gelecek vaat eden en önemli isimlerinden Aleksey Batrakov’dan kullanmıştı.

Lokomotiv Moskova’ya 25 milyon Euro bonservis ödenen 21 yaşındaki futbolcu hem yaşı hem de ilk yurt dışı deneyimi olması nedeniyle “Riskli” bir transferdi. Ancak Batrakov sahaya adım attığı ilk andan itibaren kalitesini gösterdi. Barcelona ve Lille ağlarını havalandıran Rus yıldız, Fenerbahçe derbisindeki futboluyla da büyük alkış aldı.