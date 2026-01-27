Galatasaray için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, sağ beke yaz transfer döneminde transfer ettiği Wilfried Singo'dan sakatlıkların da etkisiyle istediği verimi alamadı.

Galatasaray, Singo'nun sakatlıkları ve Fildişili futbolcuyu stoperde kullanma planı nedeniyle sağ bek arayışlarına başladı.

SAĞ BEKE SÜRPRİZ ADAY

Sarı-kırmızılı takımın gündemine tanıdık bir isim geldi. Galatasaray, Trabzonspor'un eski sağ beki Pedro Malheiro ile ilgileniyor. Portekiz'den O'Jogo'da yer alan habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Wasl forması giyen 25 yaşındaki Malheiro, Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki hedefleri arasında yer alıyor.

7 MİLYON EURO+BONUS İLE TRANSFER OLMUŞTU

Malheiro, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan Al-Wasl'a 7 milyon dolar bonservis ve 1 milyon dolar bonus karşılığında transfer olmuştu.

Trabzonspor ve Al-Wasl arasında yapılan anlaşmaya göre, Portekizli futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde Al-Wasl, elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 15'ini Trabzonspor'a ödeyecek.

Al-Wasl forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan Pedro Malheiro, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.